Krieg in Nahost Ein furchtbarer Fehler und die Folgen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu äußerte Bedauern und wiederholte zugleich sein bekanntes Argument: Nur eine Fortführung des Krieges, nur militärischer Druck könne zur Freilassung der verbliebenen Geiseln führen. Wie lange er und seine Regierung bei dieser Linie bleiben können, steht jedoch zunehmend in Zweifel. Schon seit Wochen fordert die US-Regierung, Israels wichtigster und bei Weitem einflussreichster Verbündeter, die Intensität der Kämpfe im Gazastreifen zu reduzieren und mehr für den Schutz der Zivilisten zu tun. Dazu gerät Israels Regierung zunehmend von einer zweiten Seite unter Druck: von innen. Die Familien der Entführten, die sich schon früh nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober organisiert haben, drängen die Regierung seit Wochen dazu, der Befreiung der verbliebenen rund 120 Geiseln höhere Priorität einzuräumen – und sich in Verhandlungen mit der Hamas offen für eine neuerliche Feuerpause zu zeigen. Die fatalen Schüsse am Freitag verleihen ihrer Kampagne eine neue Dringlichkeit. „Mit jedem Tag, der vergeht, schrumpft die Liste der Geiseln“, rief Danielle Aloni, die selbst während der Feuerpause Ende November aus Gaza befreit wurde, am Samstagabend auf der wöchentlichen Demonstration der Geiselfamilien in Tel Aviv.