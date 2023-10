Jüdinnen und Juden in NRW „Die Verhöhnung der ermordeten Menschen ist für mich unerträglich“

Meine Gefühle kann ich noch immer nicht in Worte fassen. Ich kann nicht schlafen, kaum etwas essen. Es ist alles sehr unübersichtlich, man weiß nicht, wie es weitergeht – sowohl in Israel als auch in Deutschland. Schließlich habe ich immense Angst vor dem Umgang mit den neusten Angriffen und dass sich hier vieles gegen Israel richten wird. Zwar will die Politik Solidarität zeigen, aber in der Realität sind viele Bürger gegen Israel und nehmen diesen Krieg nicht als Terror, sondern als Verteidigung wahr. Am meisten Angst habe ich davor, nichts mehr von meiner Familie und meinen Freunden in Israel zu hören. Ich frage mich auch, wie geschützt das Land ist und wie gut es sich in diesem Krieg positionieren kann.“