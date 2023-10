Besuch für Donnerstag geplant US-Außenminister Blinken reist nach Israel

US-Außenminister Antony Blinken wird nun nach Israel reisen. Der für Donnerstag geplante Besuch werde „eine Botschaft der Solidarität und Unterstützung“ darstellen, sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller am Dienstag. So wolle Blinken in Israel eruieren, „wie wir sie am besten weiter in ihrem Kampf gegen die Terroristen, die diese entsetzlichen Angriffe lanciert haben, unterstützen können“.