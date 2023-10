Eskalation im Nahost-Konflikt Noch ein Krieg des 20. Jahrhunderts

Und eben auch wieder nicht. Denn in jenen fünf Jahrzehnten seitdem gab es unzählige Verhandlungen und einige Abkommen, aber eben keine Hoffnung auf dauerhaften Frieden. Die Zweistaatenlösung, die auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel festgehalten hat, zeichnet sich nicht ab. Und so hat am Sabbat eigentlich ein Krieg des 20. Jahrhunderts begonnen. Also kein neuer, sondern ein alter. Die Vergangenheit kehrt zurück, wie sie es in der Ukraine getan hat und wie es sich auf dem Balkan andeutet. So eindeutig sich Deutschland und Europa in diesen Konflikten positionieren, so hilflos erscheinen sie doch auch.