Ukrainischer Präsident : Selenskyj will in Kiew bleiben - „Werden Waffen nicht niederlegen“

Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, über sein Smartphone im Zentrum von Kiew zur Nation. Foto: dpa/Uncredited

Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Samstagmorgen in einer Videobotschaft an die Bürger der Ukraine gewandt. „Ich bin hier. Wir werden die Waffen nicht niederlegen.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew gemeldet und Russland den Kampf angesagt. Die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen, sie werde sich verteidigen, sagte der übernächtigt wirkende Staatschef auf der Straße in Kiew am Samstag. Er wünsche „allen einen guten Morgen“, sagte er mit einem Lächeln.

Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Er wolle kursierende Falschnachrichten widerlegen, wonach er das Land verlassen habe. „Ich bin hier.“ Das Land müsse verteidigt werden. „Ruhm der Ukraine!“ Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor die ukrainische Armee aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Das zeichnete sich nicht ab.

(zim/dpa)