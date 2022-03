Selenskyj fordert mehr Unterstützung : "Die EU muss mehr für uns tun"

Kiew Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Freitag mit einem eindringlichen Appell an die EU gewandt. Die bisherigen Schritte seien nicht die, die seine Landleute erwarten würden. Die Politiker sollten auf die „Stimmung der europäischen Völker“ hören.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat die Europäische Union (EU) aufgefordert, mehr für sein Land zu tun. "Man muss stärker vorgehen. Das ist nicht das, was wir erwarten", sagte Selenskyj am Freitag in einem über den Messengerdienst Telegram veröffentlichten Video.