Krieg in der Ukraine : Russische Delegation in Belarus für Verhandlungen bereit – Ukraine winkt ab

Russische Delegation in Belarus für Verhandlungen bereit – Ukraine winkt ab

Krieg in der Ukraine

Kiew Russische Unterhändler sind nach Angaben des Kreml in der belarussischen Stadt Gomel eingetroffen. Sie würden dort auf die Vertreter der Ukraine warten. Die Ukraine erklärte sich zu Verhandlungen grundsätzlich bereit – allerdings nicht auf belarussischem Boden.

Eine russische Delegation ist nach Kremlangaben für Verhandlungen mit der Ukraine nach Belarus gereist. „Gemäß der getroffenen Vereinbarung“ seien Vertreter etwa vom Außenministerium, Verteidigungsministerium und von der Präsidialverwaltung in der Stadt Gomel eingetroffen, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Sonntag der Agentur Tass zufolge. „Wir sind bereit, diese Verhandlungen in Gomel zu beginnen“, sagte Peskow.