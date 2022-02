Wirtschaftliche Folgen der Invasion : Russischer Angriff versetzt Anleger und Wirtschaftsvertreter in Schock

Flammen steigen aus einem Militärgebäude in Kiew nach einem russischen Angriff. Foto: AP/Efrem Lukatsky

Analyse Berlin Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Ökonomen befürchten einen Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, die die Inflation anheizen könnten. Wirtschaftsminister Habeck verspricht alles zu tun, um die Energieversorgung Deutschlands zu sichern.

Börsen Weltweit rauschten Aktienkurse nach unten, viele Investoren flüchteten in Anlagen wie Gold und deutsche Staatsanleihen, die in Krisenzeiten als sicher gelten. Der Angriff drückte den deutschen Aktien-Index Dax am Vormittag unter die 14.000-Punkte-Marke.

Konjunktur Die deutsche Wirtschaft stellt sich auf erhebliche Rückschläge ein. „Die wirtschaftlichen Folgen dieser Invasion sind noch nicht absehbar, sie sind aber ganz sicherlich schwerwiegend“, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian. Deutschlands exportorientierte Maschinenbauer rechnen damit, dass Strafmaßnahmen gegen Russland auch ihr Geschäft treffen werden. „Die Industrie ist erschüttert über die Aggression Russlands. Wir verurteilen den Überfall auf die Ukraine auf das Schärfste. Wir fordern Präsident Putin eindringlich auf, sich an internationales Recht zu halten und die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen“, sagte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Bislang gingen Volkswirte davon aus, dass die deutsche Wirtschaft nach einem schwachen Winter wegen der anhaltenden Corona-Pandemie im Frühjahr wieder zulegen wird. Die Eskalation des Ukraine-Konflikts ist jedoch Gift für die Konjunktur. „Wie stark das deutsche Wachstum beeinträchtigt wird, hängt entscheidend von der Frage der Energieversorgung ab“, sagte Stefan Kooths, Konjunkturchef am Kieler Institut für Weltwirtschaft unserer Redaktion. „Im Moment sind die Auftriebskräfte der Konjunktur noch stark. Kommt weiter Gas aus Russland und ist der Konflikt nicht von langer Dauer, kommen wir noch vergleichsweise glimpflich davon. Eine Rezession droht nur dann, wenn es zu Lieferunterbrechungen beim Gas käme – sei es, weil Putin den Gashahn abdreht oder der Westen einen Importstopp verhängt. Diesen dürfte es eher für Öl geben, weil die Öleinnahmen für Russland wichtiger sind und der Westen bei der Beschaffung flexibler wäre“, sagte Kooths.

Preise Auf Verbraucher könnten nach Berechnungen von Ökonomen drastische Preissteigerungen zukommen, denn Russland ist ein großer Gaslieferant für Deutschland und Europa, aber zum Beispiel auch einer der weltgrößten Anbieter von Aluminium, das in vielen Produkten steckt. Experten schließen nicht aus, dass Russland auf verschärfte wirtschaftliche Sanktionen mit einem Stopp seiner Gaslieferungen reagiert und damit die Preisspirale antreibt. „Kommt es zu gravierenderen Liefereinschränkungen, könnte sich der Gaspreis (...) noch weiter erhöhen. In diesem (...) Szenario würde die Inflationsrate in diesem Jahr auf 6,1 Prozent und 2023 auf fünf Prozent klettern“, rechnete das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) für Deutschland vor.

Energiesicherheit Die für die deutsche und europäische Wirtschaft entscheidende Frage ist die der Versorgungssicherheit mit Gas und anderen Energiequellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versicherte am Donnerstag, die Gasversorgung sei bis Ende des Winters gesichert, auch wenn kein russisches Gas mehr geliefert würde. Die Gasspeicher seien vor dem Winter nicht ausreichend gefüllt gewesen, aber das Problem sei mittlerweile behoben. Für den kommenden Winter werde eine neue Gasreserve aufgebaut. Die Eigentümer der Speicher würden gesetzlich verpflichtet, vor dem Winter ihre Speicher zu füllen. Zudem werde auch eine Kohle-Reserve aufgebaut. Beim Öl reiche die nationale Ölreserve aus. Deutschland beziehe 30 Prozent seines Öl-Bedarfs, 55 Prozent seines Gas-Bedarfs und 50 Prozent seines Kohle-Bedarfs aus Russland. „Ich werde alles dafür tun, dass Deutschlands Energieversorgung sicher ist“, sagte Habeck. Die Abhängigkeit Deutschlands von Russland bei allen drei fossilen Energieträgern müsse verringert werden. Deshalb sei auch der forcierte Ausbau der Erneuerbaren Energien so wichtig. Deutschland müsse hier seine „Schlafmützigkeit“ ablege, so Habeck.

Bundeshaushalt Die Zuspitzung belastet ohne Zweifel die Staatskasse, weil Steuereinnahmen sinken und Ausgaben steigen dürften. Erste Koalitionspolitiker stellen bisherige Verschuldungsgrenzen infrage. Eine Diskussion über die weitere Aussetzung der Schuldenbremse auch im kommenden Jahr deutet sich bereits an. „Die bisher geplante Neuverschuldung von 100 Milliarden Euro im laufenden Jahr bleibt ein Orientierungspunkt, ein Fixpunkt, sankrosankt ist sie aber nicht“, sagte FDP-Chef-Haushällter Otto Fricke. „Wir müssen auch wegen der aktuellen Entwicklung in der Ukraine immer wieder überprüfen, was wir wo noch brauchen an Ausgaben, und worauf wir verzichten können“, sagte der FDP-Politiker. Insbesondere bei den Verteidigungsausgaben könnten Steigerungen anstehen. „Man muss im Verteidigungsetat prüfen, wie sich die Prioritäten ändern und welche Auswirkungen das haben muss, dafür steht aber immer das parlamentarische Beratungsverfahren zur Verfügung“, so Fricke.

Der frühere Chef der Wirtschaftsweisen und persönliche Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Lars Feld, rät der Bundesregierung indes zu einer Wirtschafts- und Finanzpolitik der ruhigen Hand. Die Inflation wird weiter anziehen, eine Inflationsrate merklich über vier Prozent ist möglich. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik rate ich gleichwohl zu einer Politik der ruhigen Hand", sagte Feld.. „Dies gilt jedenfalls für die Neuverschuldung im laufenden Jahr, die nicht unabhängig von der Ukraine-Krise bleiben wird. Es gilt umso mehr für die Finanzpolitik der kommenden Jahre im Rahmen der Schuldenbremse", sagte Feld. Die Energieversorgung werde künftig für Deutschland teurer werden. "Russland ist vor allem eine Rohstoffwirtschaft. Selbst wenn wir kein Gas aus Russland mehr beziehen könnten, könnten wir es uns anderswo auf dem Weltmarkt beschaffen. Aber das wird natürlich deutlich teurer. Die Rohstoff- und Energiepreise werden infolge der Invasion wohl nochmals steigen", sagte der Freiburger Ökonom.

Sanktionen Bundeswirtschaftsminister Habeck hat harte EU-Sanktionen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine in Aussicht gestellt. „Wir werden ein scharfes Sanktionspaket in der europäischen Gemeinschaft beschließen, zusammen mit den amerikanischen Partnern“, sagte Habeck am Donnerstag. Damit werde die russische Wirtschaft abgekoppelt „vom industriellen Vorsprung und Geschehen“, Vermögenswerte und Finanzwerte sollten eingefroren und der Zugang zu europäischen und amerikanischen Märkten deutlich beschränkt werden. Die höchste Eskalationsstufe des Westens wäre, Russland vom internationalen elektronischen Zahlungssystem Swift der Banken abzukoppeln. Russland wäre dann nicht mehr in der Lage, Handel mit den meisten Ländern der Erde zu betreiben. Es ist auf Warenimporte aber dringend angewiesen. Deutschland hatte die Swift-Abkopplung bislang stets ausgeschlossen. Eine Diskussion darüber dürfte jedoch an Fahrt gewinnen. „Würde der Westen Russland vom Swift-System abkoppeln, also dem internationalen Zahlungssystem für den Warenverkehr, wäre das die höchstmögliche Eskalationsstufe. Dann kann Putin keine Güter mehr importieren, auf die die Wirtschaft des Landes angewiesen ist. Dann ist die Frage, ob China einspringt. Wenn sich der Konflikt auf China ausdehnen würde, hätten wir eine Weltwirtschaftskrise“, sagte der Kieler IfW-Forscher Kooths.