Krieg in der Ukraine: Russische Truppen versuchen Sturm auf Sjewjerodonezk​

Krieg in der Ukraine

Pokrowsk Der russische Beschuss sei immer barbarischer geworden, berichten Frauen, die es aus dem Kampfgebiet heraus geschafft haben. Bei vielen bricht sich Verzweiflung Bahn.

Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben mit dem Sturm auf die Stadt Sjewjerodonezk begonnen. Es gebe heftigen Beschuss, in der Stadt tobten Nahkämpfe, teilten die ukrainischen Regionalbehörden am Sonntag mit. Die Stromversorgung in der Stadt fiel aus. Es gab auch keine Mobilfunkverbindung. Zugleich verstärkten russische Truppen ihre Angriffe auf das nahe gelegene Lyssytschansk, das unter Dauerbeschuss lag.