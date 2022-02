Krieg in der Ukraine : Artikel wieder gelöscht - Russische Staatsagentur feiert irrtümlich Sieg

Krieg in der Ukraine

Moskau Mehrere offenbar vorbereitete Artikel, die den Sieg über die Ukraine verkünden sollten, wurden am Montag veröffentlicht - und kurz darauf wieder gelöscht. Ein Text war über 24 Stunden online.

Russische Staatsmedien haben augenscheinlich versehentlich den vermeintlichen Sieg Russlands über die Ukraine verkündet - und die Artikel zum größten Teil wieder gelöscht. Bei der Staatsagentur Ria Nowosti war der Text am Montag nicht mehr zu finden. Bei der Ausgabe der Nachrichtenseite Sputnik für die Ex-Sowjetrepublik Usbekistan war der wohl vorbereitete Kommentar noch nachzulesen. Darin war zu lesen: „Russland stellt seine Einheit wieder her – die Tragödie von 1991, diese schreckliche Katastrophe in unserer Geschichte, (...) wurde überwunden.“