Bomben, Bänder, Barrikaden : Zehntausende Ukrainer suchen sichere Orte im eigenen Land

Foto: dpa/Oleksandr Ratushniak 29 Bilder Die dramatischen Bilder aus Irpin

Kiew Knapp zwei Wochen nach dem russischen Einmarsch ins Nachbarland Ukraine hat sich das Leben dort komplett geändert. Mehr als zwei Millionen Menschen sind nach UN-Zählung ins Ausland geflohen. Hunderttausende sind innerhalb des Landes unterwegs.

Bewaffnete Männer mit gelben Armbinden halten das Auto an. „Ruhm der Ukraine! Woher kommen Sie und wohin fahren Sie? Haben Sie Waffen dabei?“ Diese Fragen hören Ukrainer bei Reisen innerhalb des Landes momentan häufiger. Als unverfängliche Antwort empfiehlt sich die Vollendung des Nationalistengrußes: „Ehre den Helden!“ Kecke Zeitgenossen fragen bei den Waffen zurück: „Gebt ihr mir welche?“ und werden mit einem Lächeln durchgewunken.

Ein dichtes Netz an Kontrollpunkten hat das ganze Land innerhalb weniger Tage überzogen. Je weiter ein Checkpoint von der Front entfernt liegt, desto lässiger scheinen die Kontrolleure aufzutreten. Doch was seit 2014 nur für das Krisengebiet im ostukrainischen Donbass galt, ist nun fast überall Realität. Polizisten mit Sturmgewehren, aber auch einfache Dorfbewohner in wild zusammengewürfelter Tarnkleidung und mit Jagdgewehren stehen an den Eingangsstraßen zu Dörfern und Städten permanent Wache.

Provisorische Barrikaden aus Reifen, Sandsäcken und Betonelementen werden eilig überall platziert. Wild gefällte Bäume versperren Waldwege. Das Abschrauben und Übermalen von Wegweisern, Straßen- und Ortseingangsschildern soll dem russischen Feind die Orientierung erschweren. Auch wenn selbst die Ukrainer sich dann nur noch mit Internetnavigationssystemen im eigenen Land zurechtfinden.

Foto: AP/Vadim Ghirda 31 Bilder Russland greift die Ukraine an

Wer dazu gehört, trägt ein gelbes Armband. Russische Soldaten kennzeichnen sich mit roten Bändern. Nach dem Beginn der Ausgangsperre werden Passanten ohne Passierschein mancherorts als Gegner aufgefasst. In der Hauptstadt Kiew wurde schon in den ersten Nächten scharf geschossen. Nun fliehen Hunderttausende vor den Kampfhandlungen in den scheinbar sicheren Westen des Landes oder zumindest weg von den großen Städten, die immer wieder Ziel neuer russischer Angriffe werden.

Bereits am ersten Kriegstag am 24. Februar packten Zehntausende rasch ein paar Sachen und machten sich in ihren eigenen Autos auf dem Weg nach Westen. 25 Stunden brauchten Olexander und Anastassija für ihren Weg aus Kiew ins 537 Straßenkilometer enfernte Lwiw. „Wir haben nur früh die Nachrichten gelesen, ein paar Sachen, Dokumente, Geld eingepackt. Freunde abgeholt und sind los.“

Normalerweise ist das eine flotte Fahrt von wenigen Stunden auf einer gut ausgebauten Fernstraße. Inzwischen ist diese Hauptroute nicht mehr befahrbar. Am Stadtrand von Kiew wird gekämpft und die ukrainische Armee sprengte schon am dritten Kriegstag eine wichtige Brücke in Richtung Schytomyr über den Fluss Irpin. Tags zuvor waren drei Brücken nördlich von Kiew auf dem Rückzug gesprengt worden.

Aktuell sind nur noch Nebenstrecken oder der große Umweg der südlichen Trasse in Richtung Odessa für Fahrten nach Westen offen. Doch erschweren Kontrollpunkte vor allem zwischen den einzelnen Regierungsbezirken die Reise. Stundenlange Staus prägen das Bild. Mit ihnen steigt der Verbrauch des ohnehin knappen Sprits.

In Kiew und Umgebung gibt es kaum noch Tankstellen, welche die rationierten 20 Liter Diesel oder Benzin vorrätig haben. Im Gebiet Schytomyr rücken lange Autoschlangen vor den wenigen Tankstellen mit Nachschub nur allmählich voran. Doch wird außerhalb von Kiew sogar noch Kartenzahlung akzeptiert. Es gibt Strom und - wenn auch mit Unterbrechungen - mobiles Internet.

Alle drei großen Mobilfunkanbieter erlauben die Nutzung ihrer Funktürme für Kunden der Konkurrenz. Berichte über die komplette Abschaltung der ukrainischen Netze in den süd- und ostukrainischen Regionen machen dennoch die Runde. Die meisten ukrainischen Fernsehsender zeigen inzwischen ein Einheitsprogramm, das auch im Radio übertragen wird.

Wer das westukrainischen Gebiet Lwiw (Lemberg) erreicht, sieht dort wenig vom Krieg. Tankstellen haben alle Spritsorten vorrätig. Die Schlangen nehmen ab. Die Straßen der Stadt sind voller Menschen. Vor allem Frauen mit Kindern, in modischer großstädtischer Kleidung, sind auf den Straßen zu sehen. Die Menschen denken trotz aller Sorgen an den Internationalen Frauentag. Heimlich hat Olexander einen Strauß gelber Tulpen für seine Freundin besorgt. „In diesen schweren Zeiten braucht es etwas Normalität“, meint er.

Es herrscht reger Verkehr, Busse und Straßenbahnen fahren. Taxis sind unterwegs. Cafes und Restaurants haben geöffnet und die Gäste können regulär mit Karte bezahlen. Bankautomaten geben Geld heraus und nur vor einigen Geschäften gibt es Schlangen. Das Innere der Geschäfte gibt jedoch preis: Auch hier herrscht kriegsbedingter Mangel. Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Buchweizen oder Reis sind in einigen Supermärkten ausverkauft. Das Angebot bei anderen Warengruppen ist stark eingeschränkt.

Allenthalben in der Stadt sind Plakate zu sehen: „Russischer Soldat - verpiss dich (иди нахуй)!“. Auf den Zufahrtsstraßen stauen sich die Autos an Kontrollpunkten, die mit schnell zusammengeschweißten Panzersperren, Stacheldraht und Sandsäcken verstärkt sind. Auch wenn russische Panzer noch mehr als 400 Kilometer entfernt sind, hat sich die westukrainische Metropole rund 50 Kilometer von der polnischen Grenze inzwischen auf eine Belagerung eingestellt.

Der Krieg ist in den Gesprächen der Menschen das beherrschende Thema. In ihren Gesichtern steht Angst. Bei manchen verzweifelten Telefongesprächen fließen Tränen. Immer wieder fragen sie bang: „Wie lange wird es dauern bis zum Sieg?“ Denn dass die Ukraine als David diesen Kampf gegen den russischen Goliath gewinnen wird, steht für die meisten Ukrainer weiterhin außer Frage.

(chal/dpa)