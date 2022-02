Ukraine-Krieg : Deutschland und weitere Länder sperren Luftraum für russische Flugzeuge

Dublin/Kopenhagen Die Bundesregierung lässt keine russischen Maschinen mehr in den deutschen Luftraum einfliegen. Damit herrscht nun über weite Teile Europas ein Flugverbot für Russland.

Wegen des Krieges in der Ukraine sperrt Deutschland seinen Luftraum für russische Maschinen. Die Regelung gilt ab Sonntag um 15.00 Uhr und für zunächst drei Monate, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Das Ministerium sperre den Flugverkehr für russische Luftfahrtzeuge und russische Luftfahrzeugbetreiber in und über dem deutschen Luftraum.

Bereits am Samstag war der Schritt angekündigt worden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) befürworte hatte die Anordnung getroffen, "alles hierfür vorzubereiten". Die Lufthansa und die niederländische Airline KLM werden zudem in den kommenden sieben Tagen den russischen Luftraum nicht mehr nutzen.

Auch die isländische Außenministerin teilte am Sonntag per Twitter mit, das Land schließe in Solidarität mit der Ukraine seinen Luftraum für russischen Flugverkehr. Ebenfalls bei Twitter hatte auch der finnische Verkehrsminister angekündigt, russische Flieger vom Luftraum des Landes zu verbannen. Norwegen schloss seinen Luftraum zunächst nicht. Man wolle die Entscheidung der EU abwarten und werde sich dieser anschließen, berichtete die Zeitung „Dagbladet“ am Sonntag unter Berufung auf das Außenministerium in Oslo.