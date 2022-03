Dieses Bild wurde am 24. Februar von Mstyslav Chernov aufgenommen und zeigt die Bewohner von Mariupol, die sich in einem Bunker vor den russischen Angriffen verstecken: „Etwa ein Viertel der rund 430.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat in den ersten Kriegstagen die Stadt noch verlassen. Aber nur wenigen war klar, dass der Krieg wirklich kommt. Als die anderen ihren Fehler begriffen, war es zu spät,“ so Chernov.