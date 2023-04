500 Personen evakuiert Drei Tage Waffenruhe im Sudan wird nicht eingehalten

Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner suchten Schutz vor Kämpfen und Plünderungen. Viele wagten sich seit Tagen nicht mehr aus dem Haus. Nahrungsmittel und Treibstoff wurden knapp und teuer. Wer es sich leisten konnte, versuchte sich per Auto in rund 15 Stunden zur ägyptischen Grenze oder zum Roten Meer durchzuschlagen. Wem dies nicht möglich war, suchte Zuflucht in ruhigeren Provinzen am Nil und außerhalb der Hauptstadt.