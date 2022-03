Ukraine-Krieg : Kremlnaher Komiker nutzt Telefonstreich bei britischem Minister für Propagandazwecke

Moskau Ein dem Kreml nahestehender russischer Komiker hat sich bereits mehrfach erfolgreich unter falschem Namen zu Telefongesprächen mit britischen Ministern durchstellen lassen. Ein Clip mit dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace kursiert nun bei Youtube.

Ein kremlnaher russischer Komiker hat sich zum wiederholten Mal erfolgreich unter falschem Namen zum Telefonat mit britischen Ministern durchstellen lassen. Ein Clip, der in der Nacht zum Dienstag auf Youtube hochgeladen wurde, zeigt den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace im Video-Gespräch mit einem Anrufer, der sich als ukrainischer Premierminister Denys Schmyhal ausgibt. Wallace hatte den Vorfall bereits in der vergangenen Woche öffentlich und indirekt die Regierung in Moskau dafür verantwortlich gemacht. Er bezichtigte sie, sich „schmutziger Tricks“ zu bedienen.