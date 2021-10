Kremlkritiker von EU geehrt : Alexej Nawalny erhält Sacharow-Menschenrechtspreis

Straßburg Das Europaparlament hat den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny mit dem Sacharow-Preis für dessen Kampf gegen die Korruption im Regime Putins ausgezeichnet. Die EU sendet damit ein Zeichen Richtung Russland, wo Nawalny aktuell inhaftiert ist.

Der renommierte Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an den russischen Kremlkritiker Alexej Nawalny. „Er hat unermüdlich gegen die Korruption des Regimes von Wladimir Putin gekämpft. Dies kostete ihn seine Freiheit und fast sein Leben“, teilte EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Donnerstag mit. Mit dem Preis werde seine immense Tapferkeit gewürdigt. Das Parlament forderte erneut die Freilassung des Oppositionellen.