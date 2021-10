Friedensnobelpreis 2021 : Kremlgegner Nawalny gratuliert russischem Journalisten

Moskau Alexej Nawalny gratulierte dem Journalisten Dmitri Muratow zu seiner Auszeichnung am Montag auf Twitter. Zuvor war der inhaftierte Kremlgegner selbst als möglicher Preisträger in Erwägung gezogen worden.

Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat dem russischen Journalisten Dmitri Muratow zur Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis beglückwünscht. Er gratuliere Muratow „von ganzem Herzen“, hieß es am Montag auf Nawalnys Twitterseite. Der 45-Jährige, der seit Monaten unweit von Moskau in einem Straflager sitzt, war zuvor selbst als möglicher Preisträger gehandelt worden.

Das norwegische Nobelkomitee hatte den Friedensnobelpreis am Freitag an Muratow - Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ - sowie an die philippinische Journalistin Maria Ressa vergeben. Mit der Auszeichnung der beiden Medienvertreter soll die Bedeutung des Schutzes der Meinungs- und Pressefreiheit für Demokratie und Frieden unterstrichen werden.