Julia Nawalnaja Kreml weist Mordvorwürfe von Witwe Nawalnys zurück

Julia Nawalnaja hatte in dem Video, das am Montag veröffentlicht wurde, angekündigt, den Kampf ihres Mannes fortzusetzen. Zugleich warf sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, ihren Mann in einer arktischen Strafkolonie getötet zu haben. Die Weigerung der russischen Behörden, den Leichnam an Nawalnys Mutter zu übergeben, sei Teil eines Vertuschungsversuchs.