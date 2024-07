Hauptabnehmer für russisches Öl Kreml kündigt Modi-Besuch in Russland an

Unter der stärkeren Annäherung Moskaus und Pekings hat das Verhältnis zu Indien indes zuletzt gelitten - China ist der größte Rivale Indiens. Auf die Teilnahme am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Kasachstan verzichtete Modi am Donnerstag - und schickte stattdessen seinen Außenminister vor. Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping nahmen teil.