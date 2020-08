Möglicherweise vergiftet : Kreml-Kritiker Nawalny nicht transportfähig für Reise nach Deutschland

Omsk Alexej Nawalny, einer der prominentesten Kreml-Kritiker, ist lebensgefährlich erkrankt, ein Rettungsflieger sollte ihn eigentlich zur weiteren Behandlung nach Deutschland bringen. Doch das ist nun offenbar vorerst nicht möglich.

Der Gesundheitszustand des lebensgefährlich erkrankten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner russischen Ärzte zu "instabil", um nach Deutschland gebracht zu werden. Dies teilte Nawalnys Sprecherin am Freitag im Onlinedienst Twitter mit und kritisierte, die Entscheidung der Ärzte sei eine "Bedrohung für sein Leben". In der Nacht auf Freitag war der Rettungsflieger von Nürnberg aus in Richtung Sibirien gestartet.

Zunächst hatte es geheißen, der Gesundheitszustand Nawalnys auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Großstadt Omsk sei unverändert. Es gebe keine neue Entwicklung, teilte der Pressedienst des örtlichen Gesundheitsministeriums der Agentur Interfax am Freitag mit. Ärzte hatten den Zustand als schwer, aber stabil eingeschätzt. Er wurde im Koma künstlich beamtet, hieß es. Es bestehe der dringende Verdacht einer schweren Vergiftung.

Der 44-Jährige hatte am Donnerstag nach Angaben seiner Sprecherin Kira Jarmysch vor dem Abflug von Tomsk nach Moskau einen Tee getrunken. Das Getränk könnte nach ihren Vermutungen vergiftet gewesen sein. Das Flugzeug musste wegen des Notfalls in Omsk zwischenlanden. Nawalny ist ein scharfer Kritiker des russischen Machtapparats und war mehrfach das Ziel von Anschlägen.

Nawalny hatte sich in Sibirien zu einer politischen Reise aufgehalten, um die Regionalwahlen im September vorzubereiten. Er warb dort für seine Strategie einer so bezeichneten „klugen Abstimmung“, die darauf gerichtet ist, jede beliebige Partei zu wählen – nur nicht die Kremlpartei Geeintes Russland. Er will damit deren Dominanz in Russland brechen. Nawalny gilt innenpolitisch als Staatsfeind Nummer eins des Kreml.