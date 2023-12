Inhaftierter Kreml-Kritiker Nawalnys Waffe

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny lebt. Das ist die gute Nachricht. Aber er befindet sich so weit weg vom russischen Machtzentrum in Moskau, wie sich denken lässt. Nachdem seine Unterstützer wochenlang kein Lebenszeichen von ihm bekommen hatten und das Schlimmste befürchten mussten, schickt Russlands bekanntester Oppositioneller nun Nachrichten aus einer Strafkolonie in Charp im eisigen Norden des Landes. Die entlegene Ortschaft mit rund 5000 Einwohnern liegt nördlich des arktischen Polarkreises in Nachbarschaft zu mehreren Strafkolonien mit denkbar schlimmsten Haftbedingungen. Damit bekommt Nawalny einen neuen Grad an Willkür und Menschenverachtung des russischen Strafsystems zu spüren. Nach all den Schauprozessen und Verurteilungen Nawalnys aus nichtigen Gründen scheint Kreml-Herrscher Putin an ihm die nächste Stufe totalitärer Herrschaft vollstrecken – und vorführen zu wollen: Inhaftierung nach stalinistischem Vorbild. Der Oppositionelle soll zugrunde gehen wie Millionen Opfer des Gulags. Während Putin sich warmläuft für das Spektakel der Pseudo-Präsidentschaftswahlen im März, wird sein standhafter Kritiker verbannt ins ewige Eis.