Kreml-Kritiker Nawalny laut Ärztin wohl mit Gift in Berührung gekommen

Moskau Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist am Wochenende in eine Krankenhaus eingeliefert worden. Nun spricht seine Hausärztin davon, dass Nawalny möglicherweise vergiftet wurde.

Der in ein Krankenhaus eingelieferte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Hausärztin möglicherweise mit Gift in Berührung gekommen. "Wir können nicht ausschließen, dass seine Haut von einem Gift berührt und von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde", schrieb die Medizinerin Anastasia Wassiliewa am Sonntagabend auf Facebook.