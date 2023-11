Krankenhäuser in Gaza Israels tödliches Dilemma

Israels Armee wiederum hat Fotos veröffentlicht, die zeigen sollen, dass es im Gazastreifen sehr wohl den dringend benötigten Treibstoff gibt – in den Depots der Hamas. In einem der veröffentlichten Videos von Verhören mit gefassten Terroristen des 7. Oktobers bestätigen mehrere der Männer, dass die Hamas das Al-Schifa und andere Kliniken bewusst für militärische Zwecke missbrauche. Im Keller eines anderen Krankenhauses, der Rantisi-Klinik in Gaza-Stadt, stieß die IDF in den vergangenen Tagen auf zahlreiche Waffen, darunter Maschinenpistolen, Sprengsätze und Panzerabwehrraketen. In einem Video, das die Armee am Montag von den Räumen veröffentlichte, sind Windeln und eine Babyflasche zu sehen – womöglich ein Zeichen dafür, dass die Hamas hier bis vor Kurzem Geiseln versteckt hielt. „Das ist ein Kriegsverbrechen“, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari in dem Video. Die Hamas bestreitet diese Vorwürfe. Die Gegenstände wiesen lediglich darauf hin, dass sich dort geflüchtete Einwohner aufgehalten hätten, erklärte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium am Dienstag.