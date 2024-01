Währung Kosovo will Euro in serbisch geprägten Gebieten durchsetzen

Die kosovarischen Behörden wolle in den von der Mehrheit der serbischen Minderheit bewohnten Gebieten im Norden des Balkanlandes die Nutzung des Euro durchsetzen. Die Maßnahme ziele nicht auf den serbischen Dinar ab, sagte Zentralbankgouverneur Ahmet Ismaili am Mittwoch. Neue Regeln für lokale Transaktionen in der Euro-Währung sollten ab Donnerstag in den nördlichen Gemeinden gelten, sagte er, alle Finanzinstitute dort sollten sich im Februar registrieren lassen. Vier Banken und 15 Finanzinstitute verwenden den serbischen Dinar.