Nach Spannungen an serbischer Grenze : Kosovo verschiebt geplante Einreiseregeln nach gewalttätigen Protesten im Norden

Pristina Militante Serben hatten an der Grenze zuvor Barrikaden errichtet. Die Regierung in Pristina verzichtete nun vorerst auf die Umsetzung neuer Grenzregelungen. Der US-Außenbeauftragte Josep Borrell begrüßte die Entscheidung.

Nach Spannungen an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien hat die Regierung in Pristina eingelenkt und die Einführung umstrittener Grenzregelungen um einen Monat verschoben. Die Umsetzung erfolge nun erst zum 1. September, teilte die kosovarische Regierung am Abend mit. Im Norden des Kosovo leben überwiegend Serbinnen und Serben. Militante Kosovo-Serben hatten zuvor an der Grenze zu Serbien aus Protest gegen die neuen Regelungen Barrikaden errichtet. Unbekannte hätten außerdem Schüsse auf Polizeibeamte abgefeuert, teilte die Polizei mit.