Konflikt im Kosovo Die Republik verschärft ihre Grenzkontrollen

Kurti kritisierte in einer Pressekonferenz, dass die von der Nato geführte Friedenstruppe KFOR keine offizielle Erklärung zum Umgang mit den drei Grenzpolizisten abgab. Der Regierungschef bekräftigte, die drei Beamten seien auf dem Gebiet des Kosovos entführt worden. Die serbischen Behörden gaben dagegen an, sie seien auf serbischem Territorium festgenommen worden. Kurti zeigte auf einer Landkarte den Ort, an dem die Beamten abgeführt worden seien. Serbische Spezialeinheiten von Polizei und Armee seien tief in das Gebiet des Kosovos eingedrungen.