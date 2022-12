Hausarrest birgt weiteres Problem Gericht im Kosovo ordnet Freilassung eines serbischen Polizisten an

Staatliche Medien in Serbien berichteten, Präsident Aleksandar Vucic wolle noch am Mittwoch zu Gesprächen mit den Kosovo-Serben an die Grenze reisen, um sie zum Abbau der Barrikaden zu bewegen. Staatliche Medien und Beamte in Belgrad stellten die Freilassung des Ex-Polizisten aus dem Gefängnis als „Triumph“ der Politik von Vucic dar.