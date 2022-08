Wahlkampf ist gestartet : Biden mobilisiert Wähler im US-Bundesstaat Maryland für Kongresswahlen

Präsident Joe Biden spricht während einer Kundgebung des Demokratischen Nationalkomitees in der Richard Montgomery High School in Maryland. Foto: AP/Evan Vucci

Washington Im November wird in den USA gewählt. Der Präsident will die jüngsten Erfolge nutzen, um in allen Ecken des Landes Wähler zu mobilisieren. In Maryland attackiert Joe Biden die Republikaner scharf - und sieht einen „Halb-Faschismus“ bei Anhängern von Donald Trump.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem Appell zur Stimmabgabe bei den wichtigen US-Kongresswahlen in rund zehn Wochen ist Präsident Joe Biden in den Wahlkampf eingestiegen. Die Bürgerinnen und Bürger müssten „wählen, um unsere Demokratie buchstäblich erneut zu retten“, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Kundgebung in der Demokraten-Hochburg Rockville, einem Vorort der Hauptstadt Washington im Staat Maryland. Bei einer Spendenveranstaltung griff er zuvor die Republikaner scharf an, insbesondere die Ideologie der Anhänger seines Vorgängers Donald Trump.

Am Abend rief Biden Tausenden Zuhörern in einer Highschool in Rockville zu: „Euer Selbstbestimmungsrecht steht in diesem Jahr auf dem Stimmzettel. Eure Beiträge zur Sozialversicherung, die ihr gezahlt habt, seitdem ihr einen Job hattet, stehen auf dem Stimmzettel. Die Sicherheit eurer Kinder vor Waffengewalt steht auf dem Wahlzettel - und das ist keine Übertreibung, das schiere Überleben unseres Planeten steht auf dem Wahlzettel.“

Lesen Sie auch Wahlen zum Repräsentantenhaus : Joe Biden hat Grund zur Hoffnung

Die Zwischwahlen im November beschrieb Biden als Richtungswahl für Amerika. „Ihr müsst wählen. Werden wir ein Land sein, das sich nach vorne bewegt oder ein Land, das sich rückwärts bewegt?“

Bidens Auftritt sollte laut Mitarbeitern im Weißen Haus den Auftakt zu einem Wahlkampf bilden, in dem der Präsident seine jüngsten politischen Erfolge hervorheben wird, um den Kandidaten seiner Partei für Wahlen in Senat und Repräsentantenhaus den Rücken zu stärken.

Vor der Kundgebung sammelte Biden rund eine Million Dollar bei einem Empfang mit rund 100 Spendern für den Dachverband der Demokraten und des politischen Aktionskomitees Democratic Grassroots Victory Fund in Bethesda in Maryland. Dort bezeichnete er die Republikaner als die „Ultra-MAGA“-Partei - ein Verweis auf Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“. Man erlebe nun entweder den Beginn oder das Todesurteil „einer extremen MAGA-Philosophie“, sagte Biden den Anwesenden. „Es ist nicht nur Trump, es ist die ganze Philosophie, der - ich werde jetzt was sagen - eine Art Halb-Faschismus zugrunde liegt.“

Er habe Achtung vor konservativen Republikanern, legte Biden später nach, aber: „Ich respektiere diese MAGA-Republikaner nicht.“

Der Dachverband der Republikaner (RNC) nannte Bidens Äußerungen in einer Reaktion „widerlich“. Der Präsident zwinge Amerikaner aus ihren Jobs, leite Geld von Arbeiterfamilien an Harvard-Anwälte weiter und schicke das Land in eine Rezession, während Familien sich kein Gas und keine Lebensmittel leisten könnten, erklärte RNC-Sprecher Nathan Brand. „Demokraten scheren sich nicht um leidende Amerikaner - das haben sie nie getan.“

Am 8. November wird über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat abgestimmt. Außerdem stehen zahlreiche andere Ämter auf Ebene der einzelnen US-Staaten zur Wahl. Besonders im Senat sind die Mehrheitsverhältnisse so knapp wie nur irgend möglich. Beide Lager haben 50 Sitze, bei einem Gleichstand kann Vizepräsident Kamala Harris zugunsten der Demokraten ihre Stimme abgeben. Das passierte unter anderem beim bislang wichtigsten politischen Erfolg Bidens, als der Kongress vor zwei Wochen mit den Stimmen der Demokraten ein lange umkämpftes Gesetzespaket für Investitionen in Klimaschutz, Soziales und Gesundheit beschloss.

Foto: dpa/Patrick Semansky 16 Bilder Das ist US-Präsident Joseph „Joe“ Biden

Solche Erfolge und die Empörung liberaler Wähler über die Abschaffung des grundsätzlichen Rechts auf Abtreibung durch den Obersten Gerichtshof der USA haben die Demokraten wieder Morgenluft schnuppern lassen. Noch vor wenigen Monaten hatte sich Bidens Partei unter der drückenden Last der Inflation mit sinkenden Umfragewerten auf empfindliche Niederlagen eingestellt.

Der demokratische Meinungsforscher John Anzalone sagte, die Demokraten seien jetzt auf jeden Fall in einer besseren Situation, als sie es vorher gewesen seien. Von einem echten Rückenwind für die Partei will er noch nicht sprechen. „Aber wir haben eine leichte Brise im Gegensatz zu dem gefühlten stürmischen Hurrikan, der uns vorher ins Gesicht blies.“

Erst am Mittwoch löste Biden mit Verzögerung ein Wahlkampfversprechen ein und kündigte an, Millionen Hochschulabsolventen Schulden aus ihrer Studienzeit teilweise zu erlassen. Das könnte nach Ansicht der Demokraten vor allem junge schwarze und lateinamerikastämmige Wähler mobilisieren. Die Republikaner kritisierten Bidens Schritt als ein unfaires Geschenk an mögliche Demokraten-Wähler. „Die Inflation von Präsident Biden erdrückt arbeitende Familien, und seine Antwort ist, noch mehr Regierungsgeld an Eliten mit höheren Gehältern wegzugeben“, erklärte Mitch McConnell, republikanischer Minderheitsführer im Senat.

Die Demokraten könnten bei den Kongresswahlen auch davon profitieren, dass sich in Vorwahlen der gegnerischen Republikaner vielfach Trumps Kandidaten durchgesetzt hatten. Denn einige von ihnen dürften gemäßigten Republikanern zu radikal sein und waren auch nicht die Wunschkandidaten der Republikanischen Partei, wie etwa im umkämpften Staat Arizona.

(mzu/dpa)