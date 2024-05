Ausländer unter Tätern Kongo – Militär meldet vereitelten Putschversuch in Kinshasa

Die kongolesische Armee hat nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen einen Putsch vereitelt und die Täter festgenommen, unter ihnen mehrere Ausländer. Vorausgegangen war ein Schusswechsel zwischen Bewaffneten in Militäruniform und Wachleuten eines Spitzenpolitikers in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Drei Menschen wurden getötet.