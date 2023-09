Bericht der Menschenrechtsorganisation Laut Amnesty klebt Blut an Rohstoffen aus dem Kongo

In dem Bericht „Powering Change or Business as Usual?“ (Den Wandel vorantreiben oder weitermachen wie immer) dokumentieren Amnesty International und die Nichtregierungsorganisation Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Bergbauprojekten multinationaler Unternehmen. Als Beispiel wird die Stadt Kolwezi in der Provinz Lualaba genannt: In einem Stadtteil seien rund 39.000 Menschen von der Zerstörung ihres Viertels betroffen, seit 2015 ein riesiger Kupfer- und Kobalterz-Tagebau den Betrieb wieder aufgenommen habe.