Iran kündigt „schwere Rache“ an : Mächtiger iranischer General bei US-Raketenangriff in Bagdad getötet

Mächtiger iranischer General bei US-Raketenangriff in Bagdad getötet

Iran kündigt „schwere Rache“ an

Ein Foto, das von einer offiziellen Webseite des Büros des Iranischen Obersten Führers zur Verfügung gestellt wurde, zeigt Ghassem Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, bei einem Treffen in Teheran. Foto: dpa/Uncredited

Bagdad Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich dramatisch zugespitzt: Bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff in der Nacht zum Freitag in Bagdad wurde einer der mächtigsten Militärs des Iran getötet.

Der Oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, schwor Rache für den getöteten Chef der Elitetruppe Al-Kuds-Brigaden. Die USA müssten sich auf eine „harsche Vergeltung“ gefasst machen, zitierte das iranische Staatsfernsehen Chamenei am Freitagmorgen. Dieser bezeichnete den getöteten Generalmajor Kassem Soleimani zudem als „das internationale Gesicht des Widerstands“. Der Oberste geistliche Führer rief eine dreitägige Staatstrauer um Soleimani aus.

Chamenei kündigte den USA „schwere Rache“ an. „Soleimanis Weg wird auch ohne ihn weitergeführt, aber die Kriminellen erwartet eine schwere Rache“, schrieb er am Freitag in dem Beileidsschreiben, das im iranischen Staatsfernsehen zitiert wurde.