Konflikt um Seegrenze: Israel verkündet Einigung mit Libanon​

Beirut/Tel Aviv Offiziell gibt es kaum Kontakt zwischen den Feinden Libanon und Israel. Aussichten auf Erdgas-Ressourcen bringen sie im Streit über ihre Seegrenzen nun aber zusammen. Für die EU-Länder könnten damit neue Gaslieferungen aus dem Mittelmeerraum möglich werden.

Die Nachbarstaaten Libanon und Israel haben nach israelischen Angaben ihren langwierigen Streit um Gasförderung im Mittelmeer beigelegt. Sie einigten sich unter US-Vermittlung auf eine gemeinsame Seegrenze, wie der israelische Ministerpräsident Jair Lapid am Dienstag mitteilte. „Dies ist eine historische Errungenschaft“, erklärte er. Beide Seiten beanspruchen in Mittelmeer Gasvorkommen für sich. Israel könnte damit für die EU als Gaslieferant an Bedeutung gewinnen.