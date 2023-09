Waffenruhe vereinbart Konflikte in Berg-Karabach lassen nach

In der Kaukasusregion Berg-Karabach ist eine Waffenruhe in Kraft getreten. Der Beginn war nach Angaben der dortigen Behörden und der Regierung Aserbaidschans für 13 Uhr (Ortszeit) geplant. Etwa eine Stunde nach der Bekanntgabe teilte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan mit, die Intensität der Feindseligkeiten habe deutlich nachgelassen. Aserbaidschan erklärte, es habe seine am Vortag begonnene Militäraktion gestoppt, nachdem Vertreter armenischer Separatisten in Berg-Karabach erklärt hätten, sie würden die Waffen niederlegen.