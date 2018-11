Konflikt auf der Krim: EU schließt weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus

Moskau und Kiew liefern sich einen Konflikt in der Straße von Kertsch. Foto: Screenshot: Twitter/Arsen Avakov

Berlin Nach dem jüngsten Gewaltausbruch im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wird die Europäische Union nach Worten der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl auch über weitere Sanktionen gegen Russland sprechen müssen.

Kneissl verwies am Dienstag in Berlin nach einem Gespräch mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) darauf, dass am 10. Dezember eine Sitzung der Außenminister der EU-Staaten anstehe. "Alles hängt von der Sachverhaltsdarstellung ab und vom weiteren Verhalten der beiden Kontrahenten", sagte Kneissl auf die Frage nach weiteren Sanktionen. "Aber das wird zu prüfen sein."