Kommunalwahlen Polen Tusk feiert Siegesserie in zweiter Runde

Am Sonntag standen Bürgermeisterämter in 748 Städten und Gemeinden zur Wahl, wo sich Kandidatinnen oder Kandidaten in der ersten Runde am 7. April nicht mindestens 50 Prozent der Stimmen hatten sichern können. Von Tusks Bürgerplattform unterstützte Bewerber zogen auch in Städten in Rathäuser ein, wo sie seit vielen Jahren schon nicht mehr regiert hatte. Verbündete des Ministerpräsidenten waren auch im ersten Wahlgang erfolgreich, etwa in der Hauptstadt Warschau, wo sich Amtsinhaber Rafal Trzaskowski mühelos durchsetzte.