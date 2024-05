„Nahezu katastrophal“ Britische Konservative erleiden heftige Wahlschlappen

Der angesehene Politologe von der Universität Strathclyde prophezeite den Torys den Verlust der Hälfte ihrer knapp tausend Gemeinderatssitze. Die Wahlergebnisse bestätigen, so Curtice, „dass die Partei versagt hat, in den letzten zwölf Monaten die Lücke zu Labour zu schließen“, die immerhin in den nationalen Meinungsumfragen konstant um 20 Prozent vor den Torys liegen. Mit britischem Understatement attestierte Curtice den Konservativen, „in tiefen Schwierigkeiten an der Wahlurne“ zu stecken. Seit 14 Jahren regieren die Torys, und seit dem Brexit-Referendum 2016 war die Regierungsführung oft chaotisch, von Partygate unter Boris Johnson bis zu den eine Finanzkrise auslösenden Steuerplänen der nur 49 Tage im Premierminsteramt weilenden Liz Truss. Kein Wunder also, dass die Wechselstimmung im Land weit verbreitet ist. Die Leute regt auf, dass viele Kommunen vor der Pleite stehen, dass die Wasserwerke munter Fäkalien in Flüsse einleiten dürfen und dass die Straßen vor Schlaglöchern nur so strotzen. Man macht die Torys für den Brexit, für die schwächelnde Wirtschaft und für die Lebenshaltungskostenkrise verantwortlich. Der Wunsch, die Konservativen abzustrafen, ist somit groß.