Kommunalwahlen: Zwei Tote nach Schüssen in türkischem Wahllokal

Eine Wahlhelferin bereitet in einem Wahllokal in Ankara Unterlagen vor. Foto: dpa/Burhan Ozbilici

Istanbul Während der Kommunalwahl in der Türkei sind im ostanatolischen Malatya zwei Menschen getötet worden. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für Präsident Erdogan.

Die Nachrichtenagentur DHA meldete, zwei Gruppen seien am Sonntag in einem Wahllokal in Malatya im Bezirk Pötürge aneinandergeraten. Einer habe daraufhin eine Pistole gezogen und zwei Menschen getötet. Der Schütze sei festgenommen worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte nach seiner Stimmabgabe in Istanbul zwei Todesopfer in Malatya. Ermittlungen zum Hintergrund des Vorfalls seien eingeleitet worden.