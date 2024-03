Test für Erdogan in Istanbul Kommunalwahlen in der Türkei angelaufen

Istanbul · In der Türkei sind am Sonntagmorgen die Kommunalwahlen angelaufen. Im Blickpunkt steht Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit seiner AKP die seit fünf Jahren von der Opposition regierte Millionen-Metropole zurückerobern.

31.03.2024 , 08:31 Uhr

17 Bilder Das ist Recep Tayyip Erdogan 17 Bilder Foto: AP

Oberbürgermeister ist in Istanbul bislang Ekrem Imamoglu von der größten Oppositionspartei CHP. Sollte er im Amt bestätigt werden, gilt er als aussichtsreichster Herausforderer Erdogans bei der nächsten Präsidentenwahl. Für die AKP tritt Ex-Umweltminister Murat Kurum in Istanbul an. Die Abstimmung läuft landesweit seit 07.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr türkischer Zeit (Deutschland 16.00 Uhr). Mit ersten Ergebnissen wird im Verlauf des Abends gerechnet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Recep Tayyip Erdogan

(aku/Reuters)