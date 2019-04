Wahlbeobachterin in der Türkei : Grünen-Politikerin erlebte „massive Behinderungen“ und wurde in kein Wahllokal gelassen

Grünen-Politikerin erlebte „massive Behinderungen“ und wurde in kein Wahllokal gelassen

Wahlbeobachterin in der Türkei

Während der Kommunalwahlen macht eine Frau in Diyarbakir ein Selfie vor Anhängern der Oppositionspartei HDP. Foto: dpa/Stringer

Düsseldorf Die NRW-Abgeordnete Berivan Aymaz (Grüne) berichtet von „massiven Behinderungen und Auseinandersetzungen“ während der Wahlen in der Türkei. Sie war als Wahlbeobachtern in der kurdisch geprägte Stadt Diyarbakır.

Die sechsköpfige Delegation der Grünen war am Wochenende in den Osten der Türkei gereist. Weil ihnen der Zugang in die Wahllokale aber untersagt wurde, konnten die Politiker de facto aber nur wenig beobachten.