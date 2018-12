Für mehr Sicherheit an Schulen: Trump-Kommission fordert Waffen für Lehrer

Am Dienstag wurde der Kommissionsbericht in Washington vorgestellt: Der Vater eines Amoklauf-Opfers schüttelt die Hand von US-Präsident Donald Trump. Foto: AP/Evan Vucci

Washington Nach mehreren Amokläufen will US-Präsident Donald Trump die Sicherheit an Schulen verbessern. Eine von ihm eingesetzte Kommission hält nichts davon, das Mindestalter für den Waffenkauf zu senken. Sie setzt darauf, dass Lehrer die Kinder beschützen und Soldaten sie erziehen.

Eine von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Kommission hat sich für die Bewaffnung von Lehrern ausgesprochen, um nach mehreren Amokläufen für mehr Sicherheit an Schulen zu sorgen. Damit würden Lehrer in die Lage versetzt, "effektiv und sofort auf Gewalt zu antworten", heißt es in einem am Dienstag (Ortszeit) vorgestellten Bericht des Gremiums. Dieses war nach dem Massaker vom Februar an einer High School in Parkland mit 17 Toten einberufen worden.