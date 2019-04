Kommentar zur Wahl in Spanien : Spaniens Mitte zählt

Kommentar zur Wahl in Spanien

Meinung Das Ergebnis der Wahl in Spanien ist schnell zusammengefasst: Es gibt einen klaren Sieger, die Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez. Der klare Verlierer ist die Volkspartei seines konservativen Herausforderers Pablo Casado, die ihren Stimmenanteil glatt halbierte.

Und es gibt ein Novum: den Einzug der rechtspopulistischen Partei Vox ins Parlament, der allerdings nicht so vehement ausfiel wie von vielen erwartet. Das Land steht jetzt vor komplizierten Koalitionsverhandlungen mit ungewissem Ausgang, denn die Mehrheitsbildung im Parlament wird kompliziert. Aber damit haben wir in Deutschland ja neuerdings auch so unsere Erfahrungen.