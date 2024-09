Parlamentswahl in Österreich Österreich wird in diesem Jahr noch keine neue Regierung haben

Kickl ist ein Verschwörungstheoretiker, der von einem „Bevölkerungsaustausch“ faselt und deshalb Festungsmauern um die Grenzen Österreichs ziehen will. „Ausländer raus“ würde unter seiner Regierung zur Staatsdoktrin. Im Verein der erstarkten Rechtsparteien in Europa will er die EU lahmlegen oder zumindest den Austritt Österreichs anstreben. Er will das Gebührensystem des öffentlich-rechtlichen Sender ORF abschaffen und über Steuermittel finanzieren, um die Journalisten an die Kandare zu nehmen. Auch sein Rechtsstaatsverständnis ist äußerst fragwürdig, wenn er meint, die Gesetze hätten der Politik zu folgen und nicht umgekehrt. All dies und noch mehr Beispiele preist Kickl als „Volksgesetzgebung“ an.