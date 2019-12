Kommentar zur Wahl in Großbritannien : Jetzt hilft kein Lamentieren mehr

Berlin Die Briten haben sich entschieden. Gegen eine Zukunft Großbritanniens in der Europäischen Union, für den Brexit. Wir Kontinentaleuropäer müssen das endlich akzeptieren. Die üblichen Vorwürfe Richtung Großbritannien können wir uns jetzt sparen.

Wenige Stimmen geben den Ausschlag : Briten in Deutschland könnten Wahl in Großbritannien entscheiden

Denn es ist unrealistisch, dass sich Großbritannien und die EU nach dem Brexit Ende Januar in nur elf Monaten auf ein Freihandelsabkommen einigen. Laut Vertrag sollen sie eigentlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Doch solche Verhandlungen dauern in der Regel Jahre, in der Übergangszeit gilt der Status Quo. Johnson wird eine Verlängerung der Frist beantragen müssen, was er bislang ausgeschlossen hatte. Doch ohne ein Abkommen wird es einen harten Brexit mit umfangreichen Zöllen geben müssen. Dieses Risiko wird Johnson nicht eingehen wollen, zumal er die radikalen Brexit-Anhänger im Parlament jetzt nicht mehr fürchten muss.