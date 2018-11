Kommentar zur Ukraine-Krise: Putin demonstriert Macht und Entschlossenheit

Düsseldorf Wenn Russland von einer Provokation spricht, ist das eine Nebelkerze. Aber: Dieser Konflikt muss politisch gelöst werden. Jede unbedachte Äußerung, jede falsche Bewegung hat das Potenzial für eine dramatische Eskalation.

Bei aller notwendigen Kritik an Russland im Ukraine-Konflikt dies vorweg: Wäre die Nato nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Warschauer Paktes stärker auf Belange, Nöte und Hoffnungen Moskaus eingegangen, wäre heute mancher internationaler Konflikt leichter zu lösen. Die Nato ist aber mit ihrer Ost-Erweiterung und ihrer Präsenz etwa in Polen und im Baltikum näher an die russische Grenze herangerückt als Wladimir Putin es durch einstige Absprachen gedeckt sieht und ertragen will. Sein Vorgehen gegen Kiew ist damit jedoch in keiner Weise zu entschuldigen.