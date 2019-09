Kommentar zu Trump : Der nächste böse Verdacht

Meinung Düsseldorf Noch ist nichts erwiesen, doch der Verdacht steht im Raum. Donald Trump soll den ukrainischen Präsidenten, politisch ein Seiteneinsteiger wie er, zu Ermittlungen gedrängt haben, aus denen er Kapital zu schlagen hofft.

Um Munition für den anstehenden Wahlkampf zu sammeln, soll er Wolodimir Selenskij gebeten haben, angebliche Korruptionsvorwürfe gegen Joe Bidens jüngsten Sohn genauer unter die Lupe nehmen zu lassen. Vorwürfe gegen Hunter Biden, der jahrelang im Aufsichtsrat eines in der Ukraine tätigen Erdgaskonzerns saß.

Das Motiv liegt auf der Hand. Nach jetzigem Stand könnte Biden senior den Kandidatenwettlauf der Demokraten gewinnen, womit er gegen den Amtsinhaber ums Weiße Haus kämpfen würde. Falls es so kommt, will Trump, der Meister der Schlammschlacht, Dreck in Reserve haben. Wer sich daran erinnert, wie ungeniert er 2016 jene „Sperrt sie ein“-Sprechchöre anstimmen ließ, mit denen er Hillary Clinton zur Kriminellen stempelte, den dürfte kaum überraschen, wenn Trump auch 2020 auf sämtliche Anstandsregeln pfeift. Dass er die Außenpolitik der Vereinigten Staaten vermengt mit seinen eigenen Anliegen, auch das wäre nicht neu.