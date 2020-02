Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum US-Wahlkampf : Moderate Demokraten fürchten „Bernie“

Foto: FH/Foto: FH

Meinung Concord Nach der Präsidentschaftsvorwahl in New Hampshire dünnt sich das Bewerberfeld der Demokraten weiter aus. Für Bernie Sanders sieht es indes gut aus. Aber: Moderate Demokraten halten die „Bernie-Revolution“ für den sichersten Weg in die Niederlage.