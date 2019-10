Kommentar zum US-Truppenabzug aus Syrien : Truppenabzug als Wahlkampf-Strategie

Meinung Washington Das Versprechen, sich von Kriegen zu verabschieden, die laut Trump bis in alle Ewigkeit geführt werden, sollen einen Stützpfeiler seiner Wiederwahl-Kampagne bilden, kommentiert unser Autor.

Als Donald Trump auf Wahlkampfbühnen verkündete, er werde Amerikas scheinbar endlose Militärpräsenz in Konfliktgebieten beenden, war das ein Grund dafür, dass er im November 2016 die Wahl gewann. Die „Boys in Uniform“ aus Krisengebieten heim zu holen, entsprach der Stimmung im Land, der Ernüchterung nach dem Fiasko des Kriegs im Irak. Wenn nicht alles täuscht, hält eine Mehrheit der Amerikaner den Ansatz noch immer für richtig. Und so selbstgefällig Trumps Tweets bisweilen anmuten, für Stimmungen hat er ein sicheres Gespür.