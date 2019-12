Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Impeachment-Verfahren : Trump am Tiefpunkt

Ein Demonstrant mit dem Schild „Impeach now“. Foto: AP/Matt Rourke

Meinung Washington Donald Trump kann machen, was er will: 17 Zeugen haben übereinstimmend bestätigt, was sich in der Ukraine-Affäre zugetragen hat. Da helfen auch seine Tiraden nichts. Dennoch werden ihn die Republikaner retten.