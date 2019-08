Kommentar zum G7-Gipfel : Die Spaltung ist da

Meinung Drei Jahre liegen zwischen diesen Erklärungen zweier US-Präsidenten: „Es wird kein bilaterales Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA in absehbarer Zeit geben.“ Und: „Wir werden bald ein Handelsabkommen abschließen können.“

Kristina Dunz ist stellvertretende Leiterin der RP-Parlamentsredaktion in Berlin.

2016 warnte Barack Obama den damaligen Premierminister David Cameron vor einem Ausstieg seines Landes aus der Europäischen Union – das Vereinigte Königreich stünde nach einem Brexit am „Ende der Schlange“, weil für die USA Verträge mit der wesentlich größeren EU Priorität hätten. Londons damaliger Bürgermeister fand das „empörend“. Sein Name: Boris Johnson.

Camerons Nachnachfolger frühstückt am Sonntag beim G7-Gipfel in Biarritz mit dem US-Präsidenten, der Obama abgelöst hat. Donald Trump schwärmt von einem bevorstehenden „fantastischen Handelsabkommen“. Die Koordinaten haben sich verschoben. Bei Trump ist es die EU, die am Ende der Schlange steht. Obama setzte auf Zusammenhalt, Trump steht für Alleingänge.