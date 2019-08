Kommentar zu Waldbränden in Brasilien : Geistiger Brandstifter

Meinung Es gibt in einer Katastrophe zwei Möglichkeiten, mit ihr umzugehen. Erstens: die Gesellschaft zu einem gemeinsamen und geschlossenen Handeln aufrufen; in der Regel führt dies zu solidarischem Verhalten. Oder zweitens: Man sucht einen Sündenbock.

Das ist gleich aus mehreren Gründen unverantwortlich. Umweltschützer leben in den Tiefen des Amazonas ohnehin gefährlich. Sie stehen illegalen Holzfällern, Goldsuchern, aber auch der ganz normalen Agrar-Industrie im Weg. Zudem erscheint es unlogisch, dass ausgerechnet Umweltschützer in alle Regionen des Landes ausschwärmen und das anzünden, was sie eigentlich bewahren wollen: den Regenwald. Mit diesen Vorwürfen ohne konkrete Beweise treibt sich Bolsonaro weiter in die internationale Isolation.